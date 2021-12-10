Öğrenciler kütüphane ile tanıştı

– Düzce Halk Kütüphanesinin başlattığı ‘Kütüphanede buluşalım’ etkinliklerine son olarak TOBB İlkokulu 2. sınıf öğrencileri katılarak, kütüphaneyi tanıdı.
Düzce’de ilkokul öğrencilerine kitabı sevdirmek, kütüphane de yapılan çalışmaları aktarmak adına Halk Kütüphanesi Müdürü Hilay Ay tarafından ‘Kütüphanede buluşalım’ etkinlikleri başlatıldı. Eğitim Öğretim döneminin başlaması ile birlikte yüzlerce ilkokul öğrencisini ağırlayan Düzce il Halk Kütüphanesinin son konukları Düzce TOBB ilkokulu 2. sınıf öğrencileri oldu. Öğrencilere ilk olarak kütüphane ile ilgili bilgiler verildi. Daha sonra kitapları nasıl alabilecekleri ve kitaplar hakkında bilgilendirilmelerinin ardından müzikli oyunlar, şarkılar, dans, horon ve oyunlar oynandı. Minik öğrenciler Kütüphane ile tanışarak mutlu bir gün geçirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.