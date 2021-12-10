Kariyer sürecinde sabırlı olun ve kestirme yol aramayın

– Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Tanıtım ve Kariyer Günleri Komisyonu’nun düzenlediği “Hemşirelikte Kariyer Yolculuğu1” adlı söyleşide Doç. Dr. Aysel Karaca, kariyer gelişim sürecini katılımcılarla paylaştı.

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysel Karaca, kariyer yolculuğunda sabırlı olunmasını ve kestirme yolların aranmaması gerektiğini söyledi. Kariyer kararı verme sürecinde bireylerin hem bilişsel, hem de psikolojik zorluklar yaşayabileceğini söyleyen Doç. Dr. Karaca, yaşanan bu durumun kişilerin kendilerini gergin ve stresli hissetmelerine neden olduğunu, onların psikolojik ve fiziksel iyilik hallerini etkilediğini dile getirdi.

Karar verme sürecinin önemine de değinen Karaca, “Karar verirken kişinin kendi değerleri, ilgi alanları ve becerileri de dahil olmak üzere kendisi hakkındaki bilgileri dikkate alması önemlidir. Farkındalık kendi bilgisini netleştirmeye yardımcı olur.” dedi.

Kariyer planlaması yapan kişilerde; geleceğe ilişkin endişelerde azalma, problem çözme becerilerinde artma gibi olumlu sonuçlar görüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Aysel Karaca, zorlu durumlarda; ya hiç başaramazsam, diğerleri gibi iyi değilsin, her şeyi berbat edeceksin, her şey çok kötü olacak gibi zihin gevezeliklerinin fark edilmesini ve dikkate alınmaması gerektiğini vurguladı.

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