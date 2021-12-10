– Muhtar ile vatandaşların arasında ki iletişimi güçlendirmek ve hizmeti hızlandırmak amacı ile İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Muhtar Bilgi Sistemi muhtarlara aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaş ile muhtar arasında ki iletişimi güçlendirmek amacı ile başlatılan Muhtar Bilgi Sistemi, Düzce’de ki muhtarlara aktarıldı. Vali Cevdet Atay’ın katılımı ile, muhtar ile vatandaş arasındaki iletişimi güçlendirmek ve hizmeti hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen Muhtar Bilgi Sistemi hakkında, Düzce merkez ve köylerinde görev yapan muhtarlara eğitim verildi. Muhtarlar gününde Ankara’da Düzceli muhtarlar adına oluşturulan hatıra ormanına dikilen fidan sertifikaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından imzalanarak muhtarlara dağıtıldı.

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