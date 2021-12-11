Öğrenciler ekolojik restorasyonu inceledi

– Çilimli Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenciler, ‘Toprağımız için El Ele’ projesi kapsamında Ankara Hacettepe Üniversitesi Toprak Etiği merkezini ziyaret ederek ekolojik restorasyonu inceledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projelerini Destekleme Programı kapsamında Çilimli Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hazırladığı ‘toprağımız için el ele’ projesi kapsamında öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Toprak Etiği Merkezi’ni ziyaret etti. Koordinatör öğretmen Deniz Sökezoğlu Çakır ve projede görevli Emre Arslan ve Nihat Çakır eşliğinde 12 öğrenci ile gerçekleştirilen gezi de Hacettepe Üniversitesi’nin Beytepe Kampüsü’nde gerçekleştirdiği Ekolojik restorasyon çalışması incelendi. Biyolojik çeşitliliğin önemi ve renkli tarım uygulamaları hakkında bilgiler alındı. Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Toprak Etiği Merkezi'nin kurucusu Prof. Dr. Ufuk Özdağ, genç öğrencilere bilgilendirmelerde bulunarak öğrencilere projelerinde başarılar diledi.

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