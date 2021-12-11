Memur-Sen’den Rektör’e ziyaret

– MemurSen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ı makamında ziyaret ederek, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Düzce’de yetkili sendika olarak çalışmalarına devam eden MemurSen Düzce Şubesi, yeni yıl öncesinde ziyaretlerine devam ediyor. Üyelerinin sorun ve sıkıntılarını bizzat yetkilisine aktaran MemurSen heyeti son olarak Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ı makamında ziyaret etti. MemurSen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi ve Düzce Üniversitesi MemurSen temsilcisi Mustafa Ketrez, üniversitede ki üyelerinin çalışmaları ile ilgili bilgiler vermesinin ardından karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Çelebi “Öğretmenlik meslek kanunu, yıllardır beraber verdiğimiz mücadelemizin bir neticesidir. Üyelerimize yüksek lisans yolunu açmak için Düzce Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile görüştük. Yakın zamanda üyelerimiz için güzel haberlerimiz olacak” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.