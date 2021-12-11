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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Memur-Sen’den Rektör’e ziyaret

İHA

Memur-Sen’den Rektör’e ziyaret

– MemurSen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ı makamında ziyaret ederek, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Düzce’de yetkili sendika olarak çalışmalarına devam eden MemurSen Düzce Şubesi, yeni yıl öncesinde ziyaretlerine devam ediyor. Üyelerinin sorun ve sıkıntılarını bizzat yetkilisine aktaran MemurSen heyeti son olarak Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ı makamında ziyaret etti. MemurSen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi ve Düzce Üniversitesi MemurSen temsilcisi Mustafa Ketrez, üniversitede ki üyelerinin çalışmaları ile ilgili bilgiler vermesinin ardından karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Çelebi “Öğretmenlik meslek kanunu, yıllardır beraber verdiğimiz mücadelemizin bir neticesidir. Üyelerimize yüksek lisans yolunu açmak için Düzce Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile görüştük. Yakın zamanda üyelerimiz için güzel haberlerimiz olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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