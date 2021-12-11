Yeni sağlık merkezinde inceleme yapıldı

– Düzce’nin Boğaziçi beldesinde bulunan Yazlık Aile Sağlığı merkezinde artan talebi karşılamak üzere yeni merkez yapılması kararlaştırıldı. Vali Cevdet Atay, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Vali Cevdet Atay, yetkililerle birlikte Boğaziçi’nde bulunan Yazlık Aile Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulundu. Doktorlar ve sağlık çalışanları ile bir araya gelen Vali Atay, merkez ile ilgili Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’dan bilgiler aldı. Talebin fazlalaştığını dile getiren Yılmaz, yeni sağlık merkezi için çalışmalara başladıklarını belirtti. Bölgede nüfus yoğunluğunun artması ile artan talepleri karşılamak amacı ile yeni aile Sağlığı merkezi yapılacak arsa ve mevcut binada incelemelerde bulunan Vali Atay, çalışmaların hızlandırılması için talimat verdi.

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