"Danışmanım Olur Musun?" projesine ilgi artıyor

– Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Danışmanım Olur Musun?" projesine katılımcı öğretmen sayısı her geçen gün artıyor.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin daha kolay eğitim ve öğrenme şeklini desteklemek amacıyla "Danışmanım Olur Musun?" isimli proje başlatmıştı. Projeye katılan gönüllü öğretmen sayısı ise her geçen artarken, hedeflenen öğrenme modeli de gönüllü öğretmenlere aktarılıyor. Proje kapsamında 4. grup ortaokul öğretmenleri Düzce Bilim ve Sanat Merkezinde eğitimlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.