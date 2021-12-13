Geliştirilen yazılımla sanal gözlükle yabancı dil öğreniliyor   



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de yazılım mühendisleri yabancı dil eğitimini sanal gözlüğe taşıdı. Yazılım sayesinde ülkelerin sokaklarında gezilerek sanal kişilerle diyalog kurulabiliyor. Kişilere kurması gereken cümlelerde yardım edilirken, yanlış cümle kurmaları durumunda karşılarında kişi anlamadığını ifade ederek doğru cümlenin kurulmasını sağlıyor.

Kentteki bir yazılım firmasında mühendisler pandemi döneminde eğitimlerin sanal ortamlarda yapılmasından yola çıkarak yabancı dil eğitimini de sanal gerçeklik gözlüğüne taşıdı. Geliştirilen yazılım sayesinde Arapça, İngilizce, Rusça, Almanca ve Türkçe öğrenmek isteyenler, bu dillerin konuşulduğu ülkelerin sokaklarında gezebildiği gibi, sanal kişilerle diyalog da kurulabiliyor. Sanal gözlük aracılığı ile çalışan yazılımda, dil öğrenmek isteyen kişilerin kurması gereken cümlelerde yardım ediliyor, yanlış cümle kurulması durumunda karşılarındaki sanal kişi anlamadığını ifade ederek doğru cümlenin kurulmasını sağlıyor.

KOKULAR YÜKLENDİ

Ayrıca yazılımla birlikte üretilen aparat sayesinde de gezilen ortamlardaki kokular belirlenen nesnelerin yanına yaklaşıldığında kullanıcıya püskürtme yöntemiyle sunuluyor. İlk olarak aparata meyve ve sebze ürünleri ile içeceklerin kokuları tanımlandı. Bu sayede kullanıcı karşısındaki kişiyle diyalog halindeyken koku alarak bilinç altı öğrenmeye daha açık hale geliyor.

'PRATİK KONUŞMA İMKANI SAĞLIYOR'

Gözlük hakkında bilgi veren yazılım firmasının yönetim kurulu başkanı İbrahim Aydın, "Geliştirdiğimiz VR akademik ürününde ülkelerin kültürleriyle birlikte kullanıcılara pratik konuşma imkanı sağlıyoruz. Bunu biz 4-5 farklı ülkede deneyimledik. Deneyimlemelerimizde özellikle çocukların 2 hafta içerisinde dil konuşabildiklerini gördük. Bunun üzerine ürünümüzü geliştirerek ek aparatlarla farklı bir ürün haline getirdik. Sanal gerçeklik gözlüğünü taktıklarında Londra sokaklarında geziyorlar. Daha sonra bir markete giriyorsunuz ve o marketteki sebze ve meyve reyonlarında o ürünlerin kokularını da alabiliyorsunuz. Koku modülünü geliştirmemizin sebebi ise insanlarda duyu organlarının algısal eğitime uygun olduğunu gördük. Haliyle gittiğiniz bir ortamda aldığınız kokuyu unutmuyorsunuz ve ismi de aklınızda kalıyor. Bu şekilde hafızaya yerleşmesini ve öğrenmenin hızlanmasını amaçladık" dedi.

5 DİL KULLANILIYOR

Ürün üzerinde 2 yıldır çalıştıklarını ifade eden Aydın, "Bizim 2 yıldır çalıştığımız teknolojiye Facebook yeni odaklanmaya başladı. Özellikle koronavirüs vakalarıyla birlikte insanlar ihtiyaçlarını ve eğitimlerini sanal ortamda sağladıkları için sanal gerçeklik teknolojisi popüler hale geldi. Şu anda Arapça, İngilizce, Rusça, Almanca ve Türkçe olmak üzere aktif 5 dili kullanıyoruz" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-12-13 12:47:05



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