Başkan Koloğlu, bisikletlileri Cumayeri’nde ağırladı

Düzce Seri Gençlik ve Spor İzcilik Kulübü üyeleri Cumayeri ilçesine tur düzenleyerek turistik yerler ile ilçede gezinti yaptılar. Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu bisiklet kulübü üyeleriyle yakından ilgilenerek ilçeye 5 kilometrelik bisiklet yolu yapmak için çalışma içinde olduklarını söyledi.

Cumayeri ilçesi turizm konusunda tüm çevrelerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle rafting konusunda tüm Dünya’nın ismini bildiği Cumayeri’ne bu kez Düzce Seri Gençlik ve Spor İzcilik Kulübü üyeleri çıkarma yaptı. Bisiklet kulübü üyeleri ilçe merkezi ile rafting alanlarında gezi düzenlediler. Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu da bisikletlilerle yakından ilgilendi.

Seri Gençlik ve Spor İzcilik Kulübü’nden Bisiklet Antrenörü Yaşar Artun, “Seri Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Bisiklet Şubesi olarak şehrimizde ve Ülkemizin her köşesinde bisiklet kullanımını teşvik edecek sosyal kültürel sportif faaliyetleri sürdürme kararlılığındayız. Düzce ve ülke turizmine bisikletli bir bakış acısı getirmek istiyoruz. 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz önce bursa İznik ardından tarihi yarımada İstanbul inanç ve kültür turumuz da 150 km pedal çevirerek bisikletli turizme hizmet ettik. Bugün de Düzce Cumayeri’ne bağlı Dokuz Değirmen ve rafting‘in tanıtımını yaparak doğa turizmine destek oluyoruz. 23 sporcumuzla bugün gidiş dönüş toplamda 80 km pedal çevirerek kahvaltı treking ve ardından muhteşem Melen Çayında rafting heyecanına tanıklık ettik. 2022 yılında da Seri Gençlik Bisiklet Şubesinin yerel ve ulusal çalışmaları, ‘Sen sür her şey güzelleşsin’ sloganı ile pedal çevirerek katkı sunmaya devam edecektir” dedi.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ise spor ve sporcunun yanında olduklarını ilçeye ise 5 kilometrelik bisiklet yolu yapacaklarını belirterek “Düzce Seri Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Bisiklet Şubesinin bu haftaki etkinliğine Cumayeri’mizi ekledik. Cumayeri Belediyesi ve şahsım olarak sporun her türlüsünün yanında olmaya, onlara destek vermeye, ortamlar hazırlamaya devam ediyoruz. Düzce Seri Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Bisiklet Şubesini, İlçemizden Türkiye’ye açılan Rafting Turizminin kalbi Melen Çayında misafir ettik. Cumayeri Belediyesi olarak Hedefimiz 2022 yılında İlçemize ilk etapta 5 km Bisiklet yolu yapmak. Projemiz hazır nasip olursa 2022 yılında bu projemizi hayata geçireceğiz. Daha önceki çalışmalarımızda olduğu gibi Cumayeri’mizin adını yaptığımız eserler ile tüm Türkiye’ye duyuracağız” şeklinde konuştu.

