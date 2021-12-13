Bilek güreşi müsabakaları tamamlandı

Okul Sporları Gençler AB ve Yıldız Kızlar Bilek Güreşi Düzce il birinciliği müsabakaları yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 20212022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında gençler AB ve yıldız kızlar bilek güreşi il birinciliği yapıldı. Gençler AB ve yıldızlar kız erkek kategorilerinde toplamda 130 sporcunun katıldığı müsabakalar çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular gruplara katılma hakkı kazandı.
Gençler B Bilek Güreşi grup müsabakalarına Düzce ev sahipliği yaparken Yıldızlar kategorisine ise Bartın ev sahipliği yapacak. Okul Sporları Gençler AB ve Yıldız Kızlar Bilek Güreşi il birinciliği müsabakaları sonunda dereceye giren takımlara ödüllerini idareciler tarafından verildi.
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