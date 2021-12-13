Akçakoca çevre yolunda kaza: 2 yaralı

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Düzce'nin Akçakoca ilçesi Karasu sahil çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakoca Karasu sahil yolu Osmaniye köprüsü mevkisinde meydana geldi. Akçakoca’dan sapak istikametine gitmekte olan 81 T 2014 plakalı sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil ile karşı yönden gelmekte olan Hyundai marka 26 FB 048 plakalı T.Ç. idaresindeki sürücünün kullandığı araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada araçta sıkışan sürücü T.Ç.'yi, itfaiye ekipleri ve acil servis ekipleri araçtan çıkarttı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücüler ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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