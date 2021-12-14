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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayın gönüllü genci Ümmügülsüm Aydoğan oldu

İHA

Ayın gönüllü genci Ümmügülsüm Aydoğan oldu

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gençlik çalışmalarında heyecanı, çalışkanlığı ve gayretleriyle Ümmügülsüm Aydoğan, ayın gönüllü genci seçildi.
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gönüllü gençlerin moral ve motivasyonunu yüksek seviyede tutmak, daha özverili çalışmaya teşvik etmek amacıyla Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı tarafından başlatılan uygulama kapsamında ayın başarılı gönüllü genci belirlendi. Komisyon tarafından yapılan değerlendirmede Ümmügülsüm Aydoğan ayın gönüllü genci seçildi.
İsa Yazıcı, "KasımAralık ayındaki gençlik çalışmalarımızda heyecanı, çalışkanlığı, özveri ve gayretleriyle genç gönüllülerimizden ayın gönüllü genci olmayı hak eden Ümmügülsüm kardeşimizi tebrik ederim” dedi.

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