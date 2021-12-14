Kuran kurslarında afet eğitimi

– AFAD tarafından 2021 yılının afet eğitim yılı ilan edilmesi ile birlikte ülke genelinde yapılan afet eğitimlerine Düzce’de devam ediliyor. Son olarak kuran kurslarında bulunan öğrencilere yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

AFAD 2021 yılını afet eğitim yılı olarak ilan etmesinin ardından ülkenin dört bir yanında devam eden eğitim programlarına Düzce’de devam ediyor. Düzce Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Gülkibar Kızılcaoğlu, AFAD’dan aldığı eğitim sonrasında usta öğretici olarak il merkezinde bulunan Kur’an Kursu öğrencilerine ‘Birey ve Aileler için Afet Bilinci’ konularında eğitim verdi. Hamidiye, Konuralp ve Azmimilli Yeşil Camii kuran kurslarında verilen eğitimlerde öğrenciler afet konusunda bilgilendirildi.

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