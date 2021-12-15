Otomobil minibüse çarptı: 5 yaralı

Emekli zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, otomobilin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 2´si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında D-100 karayolu Öztürkler Kavşağı'nda meydana geldi. Ercan Tok idaresindeki 81 KL 182 plakalı otomobil sağ şeritten sol şeride geçmeye çalışırken aynı istikamette ilerleyen Cemal Taner idaresindeki 06 BC 8975 plakalı minibüse çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Cemal Taner, eşi Zeynep Taner, çocukları Miraç ve bebek Esmanur Taner ile otomobilde bulunan Emine Tok yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-12-14 22:13:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.