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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mesleki hayatlarında kullanacakları beyaz önlükleri giydiler

İHA

Mesleki hayatlarında kullanacakları beyaz önlükleri giydiler

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 1. sınıf öğrencileri düzenlenen etkinlikle, mesleki hayatta kullanacakları beyaz önlüklerini giydiler.
Fen Edebiyat Fakültesi Kutadgu Bilig Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Kimyagerler Derneği Karadeniz Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Alkan, Chroma Science Genel Müdürü Yücel Yıldırım, davetli misafirler, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım gösterdi.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Kimyagerlerin önemine dikkat çekerek, temel bilimler olmadan ilerlemenin de olmayacağını vurguladı. Pandemi sürecinde temel bilimlerin öneminin daha da anlaşıldığını dile getiren Prof. Dr. Uğraş, temel bilimlerde dışarıya bağımlı olmanın, ülke çöküşüne yol açabileceğini ifade etti. Dünyada kimyasal madde üretiminde büyük sıkıntılar olduğunu dile getiren Uğraş, bu durumun; kimyanın ve kimyagerlerin önemini gözler önüne serdiğini söyledi. Kimyagerler Derneği’nin önemine de değinen Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, derneğin yaptığı ulusal ve uluslararası etkinliklerle, kimya alanında önemli hizmetlere imza attıklarının altını çizdi. Kimya bölümünde okumanın sadece kimya bölümü öğrencisi olmadığını, öğrencilerin kendilerini birer araştırmacı olarak görmeleri gerektiğini vurgulayan Uğraş, firmaların kimyager aradıklarını, kendisine birçok firmadan mezun öğrenci yönlendirme teklifi geldiğini söyledi.

“Aidiyetlerini artırmak için beyaz önlük giydirme törenleri düzenliyoruz”
Kimyagerler Derneği Karadeniz Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Alkan, Türkiye’de tam olarak temel bilimlerin öneminin kavranamadığını ifade etti. Bu durumda kimyagerlerin bir araya gelememe gibi nedenlerinin de etkili olduğunu söyleyen Alkan, dernekleşmenin ve meslek birlikteliğin önemine vurgu yaptı. Kimya bölümünde okuyan öğrencilerin aidiyetinin oluşması için önlük giydirme töreni düzenlemeyi kararlaştırdıklarını dile getiren Prof. Dr. Ali Alkan, bu törenin aynı zamanda öğrencilere özgüven ve çalışma motivasyonu da katacağını vurguladı. Yapılan bu etkinliğin, öğrencilere değer verildiğinin göstergesi olduğunu ve düzenlenen bu tür etkinliklerle öğrencilerin kendilerini yalnız hissetmeyeceğini söyleyen Alkan, Kimyagerler Derneği’ni tanıtarak ve derneğin yaptığı çalışmaları anlatarak konuşmasını sonlandırdı.
Programın son açılış konuşmasını gerçekleştiren Chroma Science Genel Müdürü Yücel Yıldırım ise, öğrencilik sonrasında mesleki çalışma süreçlerinde yaşadığı deneyimleri öğrencilerle paylaştı.
Gerçekleştirilen açılış konuşmalarından sonra Kimya Bölümü öğrencileri, mesleki hayatta ve laboratuvar çalışmalarında kullanacağı önlüklerini, bölüm hocalarının elinden giyme gururunu yaşadı.
Program hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

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