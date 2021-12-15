Binlerce ton asfalt Düzce yollarında

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2019 yılından bu yana daha modern ve yaşanabilir bir Düzce hedefi ile yapılan çalışmaların detaylarını paylaştı. Kentte 53 kilometrelik yeni yol ağı oluşturan Fen İşleri Müdürlüğü yaklaşık 90 Bin ton asfalt serme işlemi gerçekleştirdi.

Daha modern bir Düzce için alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Düzce Belediyesi, vatandaşların yaya ve yol güvenliğini ön plana alıyor. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün göreve gelmesi ile yollarda ve kaldırımlarda yapılan planlama ile Düzcelilerin en çok şikayet ettiği konulara ağırlık verildi. Hem sürücülerin hem de yayaların talepleri doğrultusunda hareket ederek çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 2019 Mart ayından bu yana yapılan çalışmaların detaylarını paylaştı.



Bozuk yol kalmayacak

Kentte alt yapısı sona eren ve yıllar içinde deforme olan yolları yamalamak için 30 bin 894 ton, yeni yollar için ise 57 Bin 339 ton asfalt kullanıldı. Fen İşleri Müdürlüğü, alt yapısı biten bütün yolların plan dahilinde asfaltlanacağını kaydetti. Her geçen gün artan nüfusu ve gelişen yapısıyla bölgede adından söz etmeye başlayan Düzce’nin yeni yol ihtiyacı da Düzce Belediyesi Fen İşleri tarafından gideriliyor. Yeni yolların kazandırılmasıyla hem trafik yükünü hafifleten hem de yeni yerleşim alanlarının sorunlarını çözen müdürlük ekipleri, 53 kilometre 619 metre yeni yol açtı.



Yaya güvenliği de düşünüldü

Fen İşleri Müdürlüğü, yayaların da güvenliği ve konforuna yönelik çalışmalara da imza attı. 2019 yılından itibaren kaldırımlarda ve yollarda 21 bin 152 metrekare doğal plaktaş döşeyen ekipler, 23 bin 152 metretül de bordür örme işlemi gerçekleştirdi. 4 bin 13 metreküp beton dökümü gerçekleştiren ekipler aynı zamanda 37 bin 72 metreküp de kilit parke örme işini yaptı. Öte yandan 2 bin 131 metretül de yağmur oluğu yapıldı.

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