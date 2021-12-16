İş yerinde öğrenme ile akademik öğretim birleştirilecek

– Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, İstihdam meleği projesinde iş yerinde öğrenme ile akademik öğretimi birleştireceklerini dile getirdi.

Düzce Üniversitesi’nin istihdamı artırmaya yönelik hayata geçireceği “İstihdam Meleği” proje tanıtım toplantısı, Rektörlük Çalıştay Salonu’nda gerçekleştirildi.

Geniş katılımla gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi’nin güdümlü istihdam projesi olan “İstihdam Meleği” hakkında bilgiler paylaştı. Proje ile sistematik bir firmaöğrenci eşlemesi modeli önerdiklerinin altını çizen Nigar Demircan Çakar, projede iş yerinde öğrenme ile akademik öğretimi birleştireceklerini dile getirdi. Çakar; Düzce Üniversitesi’yle ihtiyaçlarına uygun ortak müfredat belirleyecek işverenlerin; ilgili öğrencileri seçebileceklerini, eğitici ve mentor desteği verebileceklerini, Yeterlilikler Karnesi oluşturacaklarını bildirdi.



“Herkes kazanacak”

Mezun olan öğrencilere diploma ile birlikte proje kapsamında başarı belgesi de verileceğini belirten Çakar, öğrencilerin bu belge ile söz konusu firmalarda istihdam edilebileceğini ifade etti.

“İstihdam Meleği” projesi ile hem devletin, hem firmaların, hem de Düzce Üniversitesi’nin kazanacağına işaret eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, projeye destek veren herkese teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın ardından görüşlerini dile getiren Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Nazım Pazvant, kamu kurumları ve firma temsilcileri projeye desteklerini vurgulayarak görüş ve önerilerini katılımcılarla paylaştı.

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