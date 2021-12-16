Minik öğrencilere teknolojinin doğru kullanımı anlatıldı

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk Gelişimcileri 4 ve 5 yaşındaki anaokulu öğrencilerine teknolojinin etkin ve doğru kullanımını anlattı.
Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi ile “Teknolojinin Etkin ve Doğru Kullanımı“ konulu eğitim çalışması Çocuk Gelişimci tarafından 4 ve 5 yaşındaki anaokulu öğrencilerine teorik ve pratik bilgiler verilerek anlatıldı.
Anaokulu öğrencilerine yönelik olarak interaktif bir şekilde gerçekleştirilen eğitimde, bilinen bir hikaye kitabı çocukların seviyesine uygun şekilde düzenlenerek anlatıldı. İnternet kullanım alanları, güvenli ve doğru internet nasıl kullanılır, internet fazla kullanıldığında karşılaşılan olumsuzluklar ve değişiklikler, alışkanlık ve bağımlılık davranışının oluşması ve internetin fazla kullanımın çocuklara verdiği zararları anlatıldı.
Eğitimler ile anaokulu öğrencisi miniklerin farkındalık oluşturması amaçlanıyor.
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