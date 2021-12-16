Jandarma ekipleri, ruhsatsız tüfeklere el koydu

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Düzce il Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbarı değerlendirerek eve yaptıkları baskında 2 adet ruhsatsız av tüfeğine el koydu.

Düzce Boğaziçi Beldesi Ballar Mahallesinde Ö.K’ya ait evde ruhsatsız silahlar olduğu ihbarını alan Düzce il Jandarma Komutanlığı, Konuralp Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Sulh Ceza Hakimliği’nden aldığı arama izniyle eve operasyon yaptı. Evde yapılan aramada ruhsatsız av tüfekleri ve fişekler ele geçirdi.

Tüfeklerin sahibi olduğu öğrenilen Ö.K. isimli şahıs da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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