Hentbolda Düzce’yi temsil edecekler belli oldu

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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– Hentbol Düzce il Şampiyonasında kızlarda Gümüşova Fatih Ortaokulu, erkeklerde Mehmet Akif İnan Ortaokulu birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 20212022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Yıldız Kız Erkek Hentbol il birinciliği yapıldı. Okul Sporları Yıldız Kız Hentbol il birinciliği müsabakaları sonunda Gümüşova Fatih Orta Okulu birinci, Rıza Malatyalı Orta Okulu ikinci, Kaynaşlı AKV Orta Okulu üçüncü, Pırpır Orta Okulu dördüncü oldu. Erkeklerde ise Mehmet Akif İnan Orta Okulu birinci, Kaynaşlı AKV Orta Okulu ikinci, Azmimilli Orta Okulu üçüncü ve Rıza Malatyalı Orta Okulu dördüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı verdi.

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