Göç ile mücadele toplantısı yapıldı

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– Düzce Valiliği'nde, düzensiz göç ile mücadele koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay'ın başkanlık ettiği düzensiz göç ile mücadele koordinasyon toplantısına, Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Düzensiz göç ile mücadele koordinasyonunun nasıl yapılması gerektiği ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, düzensiz göçmenlerle ilgili de gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

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