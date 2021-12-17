İşbirliği görüşmeleri devam ediyor

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– Düzce Sosyal Hizmet Merkezi, ortaokul ve ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim programları için okulları ziyaret ederek, eğitim programları oluşturmaya devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Sosyal Hizmet merkezi, ortaokul ve ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim programları hazırlamaya devam ediyor. Okullarda hazırlık çalışmaları kapsamında Düzce Sosyal Hizmet Merkezi Gündüzlü Hizmet birimi sorumlusu Psikolog Berna Pekcan tarafından mobil çocuk sosyal hizmetleri kapsamında İstilli Ortaokulu, İstilli imam hatip ortaokulu ve Bahçeköy ilkokuluna kaliteli işbirliğinin tesisi maksadı ile ziyaretler gerçekleştirildi.

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