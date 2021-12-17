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Prof. Dr. Çakar, okuldaki tadilat çalışmalarını inceledi

İHA

Prof. Dr. Çakar, okuldaki tadilat çalışmalarını inceledi

– Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Meslek Yüksekokulu'nda yapılan tadilat çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Düzce Üniversitesi'nin şehir merkezinde bulunan meslek yüksek okulunda geçtiğimiz aylarda başlayan tadilat çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yaz aylarında Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda yapılan tadilatın ardından Düzce Meslek Yüksekokulunda da başlatılan çalışmalar sürdürülürken, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar da okula giderek incelemelerde bulundu. Okul yöneticileri ve tadilatı yapan firma ile görüşmeler yapan Demircan Çakar, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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