Kadınlara gıda mevzuatı anlatıldı

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– Düzce Kadın Emeği Merkezinde üretim yapan kadınlara gıda mevzuatı eğitimi verildi.

Düzce Valiliği'nin, kadınların üretim yapıp vakit geçirebileceği Kadın Emeği Merkezi’ni geçtiğimiz aylarda hizmete almasıyla birlikte yüzlerce kadın merkezde üretime başladı. Hem üretim yapan hem de aile ekonomilerine katkı sunan kadınlara çeşitli eğitimler de veriliyor. Bu kapsamda kadınlara, Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda mühendisleri tarafından gıda mevzuatı eğitimi verildi.

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