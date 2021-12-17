Maharetli kadınların ürünleri görücüye çıktı

– Düzce'de yerli malı kullanımına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen hayır çarşısında kadınların el emeği ürünleri satışa sunuluyor.

AK Parti Düzce Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yeri malının kullanımına dikkat çekmek için kentte bulunun kadın STK’larında katılımıyla hayır çarşısı etkinliği düzenlendi. Düzce Belediyesi önünde açılan ve 2 gün sürecek olan hayır çarşısında, kadınların yaptığı el emeği ürünlerin vatandaşlarla buluşması amaçlanıyor.



"Bu hafta tutum, yatırım ve Türk malları haftası"

Etkinliği, yerli malı kullanımına dikkat çekmek için düzenlediklerini söyleyen AK Parti Düzce Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk, "Bu hafta tutum, yatırım ve Türk malları haftası. Bu hafta dolayısıyla bütün Türkiye’de olduğu gibi Düzce’de de AK Parti Kadın Kolları olarak hayır çarşısı etkinliği düzenledik. Burada bütün kadın kooperatiflerimizi ve kadın üreticilerimizi çağırdık. Biz nebze de olsa kendilerini tanıtmaları için bir farkındalık oluşturmak istedik. Aslında bütün kadın kooperatiflerimizin birleştiği kadın emeği merkezimiz var. Orada üretim yapan bütün kadınlar, hayır çarşısında tanıtımlarını yapacak daha sonra ise Düzce halkı burada gördükleri ürünlerin devamını orada satın alacak. Cumhurbaşkanımızın da her zaman işaret ettiği gibi yerli üretim ve tüketime bizde böylece dikkat çekmiş oluyoruz" dedi.

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