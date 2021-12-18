Bir Cuma Günü kitabı fuarlarda yoğun ilgi görüyor Okurların yoğun ilgisi pandemiye rağmen sürdü 1 yılda dördüncü baskıya giriyor

– 21 Yılda yazılarak okuyucuları ile buluşan Bir Cuma GünüAhi Kitabı 4. baskısına giderken kitabın yazarı Dr. Oğuzhan Karagül’de okurların yoğun ilgisi ile karşılanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen kitap fuarı gerçekleştirildi. Türkiye’nin önemli yazarlarının ve ünlü isimlerinin imza günü ve söyleşi düzenlediği fuara Dr. Oğuzhan Karagül tarafından 21 senede kaleme alınan Bir Cuma Günü Ahi isimli kitabı damgasını vurdu. Yerel yazarlar standında Bursa içinden ve dışından kitap dostları, yazardan imza almak ve tanışmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Dr. Oğuzhan Karagül, fuar çıkışı Bursa dışından gelen misafirler ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Programda; Bir Cuma günü Ahi kitabının yazarı Dr. Oğuzhan Karagül’de kitabı hakkında bilgiler vererek, “Piyasaya çıkalı henüz bir sene olmasına ve pandemi etkilerine rağmen kitabın dördüncü baskısı için hazırlıklara başladık. Kitabın gördüğü ilgiden dolayı büyük bir memnuniyet yaşıyorum. Kitap çalışmalarına da devam ediyorum. Bu arada mümkün olduğu kadar kitap fuarlarına da katılmaya çalışıyorum. Fuarlar oldukça farklı bir atmosferde geçiyor” dedi.

Yazar Dr. Oğuzhan Karagül salgın nedeniyle fuarlara katılmak istemeyen okurlarına da çağrı yaparak, Bir Cuma Günü Ahi kitabına; çeşitli internet sitelerinden ulaşabildiğini söyledi.

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