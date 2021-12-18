Minik semazenler mevlana’yı unutmadı

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Kulübünde eğitim gören minik öğrenciler, Mevlana Haftası etkinlikleri çerçevesinde anma gösterisi düzenledi. Düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler semazen gösterisi yaparak, büyük beğeni topladı.
Düzce Belediyesi Çocuk Kulübündeki minik öğrenciler, Mevlana Haftası etkinliklerinde semazen gösterisiyle Mevlana Celaleddini Rumi’yi andı. İlahiler eşliğinde sahneye çıkan minik semazenler, Neyzen Murat Gülaçtı ve Semazen Kadir Kurt ile birlikte gösteri düzenledi. Semazen eşliğinde gösteri yapan minikler, Hz. Mevlana’nın sözlerini de izleyenlere okudu. Keyifli anların yaşandığı etkinlikte gösteriler ve okunan sözler veliler tarafından dakikalarca alkışlandı.
Gösterinin sonunda minik semazenler, Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli ve salonda bulunan misafirlere yaptıkları hediyelerden verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.