Bakan Yardımcısı Bilgili'den Atay’a ziyaret

– Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Düzce Valisi Cevdet Atay’ı makamında ziyaret ederek kentte ki eğitim öğretim ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Düzce’ye bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Vali Cevdet Atay’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette ilk olarak şeref defterini imzalayan Bilgili, daha sonra Vali Atay’dan Düzce’de ki eğitim ve öğretim ile ilgili bilgiler aldı. Karşılıklı görüş alış verişinde geçen ziyarette ildeki eğitim konuşuldu.

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