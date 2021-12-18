Düzce’de ‘Prusias Baja Rallisi’ düzenlenecek

– Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Baja Kupasının dördüncü ayağı 2526 Aralık tarihlerinde Kaynaşlı’da gerçekleştirilecek.

Daha önce bir çok kez Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun gerçekleştirdiği şampiyonalara ev sahipliği yapan Düzce, bir kez daha Baja Rallisine ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda Düzce Valisi Cevdet Atay ve Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş, 2526 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Otomobil Sporları Baja Kupası’nın dördüncü ayağın olan Prusias Baja Düzce Rallisi hakkında Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı’dan bilgi aldı. Kaynaşlı’da bulunan Otomobil sporları merkezinde gerçekleştirilecek olan şampiyonada birbirinden farklı offroad aracı ralli yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.