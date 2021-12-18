Özkan Gözütok ilk kez baba oldu

Düzce’nin tanınan iş insanı Serbay Dijital Reklam Ajansın ortaklarından Özkan Gözütok ilk kez baba olmanın sevincini yaşadı.

Özkan Gözütok ile eşi Elif İlayda Gözütok, ilk kez annebaba olma heyecanına yaşadılar. Özel Çağsu Hastanesinde gerçekleşen doğum da genç çiftin Öykü adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Anne ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken ilk kez baba olan Özkan Gözütok, "Anne Baba olmanın mutluluğunu yaşıyoruz, çok mutluyuz" dedi.

Mutlu günlerinde Gözütok çiftini sevdikleri de yalnız bırakmadı.

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