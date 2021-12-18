Sevgilisini boğazını keserek öldürmeden önce arkadaşına kredi çektirmiş (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Kocaeli´nin Körfez ilçesinde, Celal Serçe tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Nebahat Er´in cenazesi, memleketi Düzce´nin Yığılca ilçesi Güven köyüne getirildi. Köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından Nebahat Er, köy mezarlığında toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Yığılca Tezcan SOLMAZ

2021-12-18 14:34:01



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