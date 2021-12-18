Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Vefat eden Kıbrıs Gazisi Rahmi Üstüner, Akçakoca ilçesinde toprağa verildi.

Düzce’nin Akçakoca İlçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Rahmi Üstüner, tedavi gördüğü Düzce Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Merhum Kıbrıs Gazisi Rahmi Üstüner’in cenazesi ikindi namazına müteakip Akçakoca Merkez Camiinde kılınan cenaze namazın ardından Yukarı Mahalle Mezarlığına yakınlarının ve sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi.

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