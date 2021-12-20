Vali Kaldırım’dan iadeyi ziyaret

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– Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce Valisi Cevdet Atay’ı makamında ziyaret ederek iadeyi ziyaret gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz aylarda Düzce Valisi Cevdet Atay, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ı ziyaret ederek, son yapılan çalışmalar ile ilgili bilgilendirmelerde bulunmuştu. Aradan geçen zaman sonrasında Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce Valisi Cevdet Atay’ı makamında ziyaret ederek iadeyi ziyaret gerçekleştirdi. Sakarya Valisi Kaldırım, Düzce Valiliği’nin şeref defterini imzalamasının ardından makama geçilirken, makamda kış ayları ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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