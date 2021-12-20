34 haftada 53 kilometre yeni yol açıldı

– Düzce Belediyesi, 34 haftada alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile ilgili paylaşımda bulundu. Buna göre ekipler 34 haftada binlerce metrekare doğal taş döşemesi yaparken, 53 kilometre yeni yol açtı.

Düzce Belediyesi 2021 yılı içerisinde il genelinde bir çok çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmaların bir kısmını yaptığı paylaşım ile vatandaşlara duyurdu. Bu kapsamda Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 53 kilometre yeni yol, 90 bin ton asfalt dökümü yapıldı. Ayrıca 21 bin metrekare doğal plaktaş döşemesi yapan ekipler 4 bin metreküp beton, 23 bin metre bordür ve 2 bin metre yağmur oluğu döşemesi yaptı.

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