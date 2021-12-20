2021’in son istişare toplantısı yapıldı

– Düzce Müftülüğü tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen ‘Personel istişare ve bilgilendirme’ toplantılarının sonuncusu konferans salonunda gerçekleştirildi.

2021 yılı Aralık ayı “Personel İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı” İl Müftülük Konferans salonunda yapıldı. Müftü Rüstem Can’ın başkanlığında, yapılan toplantıya müftü yardımcıları, şube müdürleri, din hizmetleri uzmanları ve merkez ve merkeze bağlı köy ve kasabalarda görev yapan din görevlileri katıldı. Toplantı, Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından personele duyurulması gereken gündem maddeleri ve Düzce’de ki din hizmetlerinin daha etkili halde sunulmasıyla ilgili konular müzakere edildi. Toplantı da genel bir değerlendirme konuşması yapan İl Müftüsü Rüstem Can personelin görüş ve önerilerini dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.