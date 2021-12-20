Minik öğrencilere teknoloji eğitimi

– Düzce Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Anaokulu öğrencilerine yönelik eğitim programları başlatıldı. Bu kapsamda ilk eğitim ‘Teknolojinin etkin ve doğru kullanımı’ konusunda oldu.

Korona virüs salgını sürecinde evlerinde kalan anaokulu öğrencileri teknoloji ile çok haşır neşir olması sonrasında Düzce Sağlık Müdürlüğü ekipleri bu konu üzerinde çalışma başlattı. Çalışma kapsamında 45 yaşındaki çocuklar için ‘Teknolojinin etkin ve doğru kullanımı’ konusunda eğitim programı gerçekleştirildi. Öğrencilere teknolojiyle ne kadar vakit geçirilmesi gerektiğini, teknolojiden nasıl faydalanılması gerektiği konusunda detaylı bilgilendirme yapıldı. Eğitim Faaliyetlerinin de aralıksız bir şekilde diğer anaokulu öğrencilerine yönelik de devam edeceği öğrenildi.

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