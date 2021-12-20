Özel çocuklardan özel bilim fuarı

Düzce’de Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde eğitim gören özel öğrencilerin yaptıkları eserler, bilim fuarında görücüye çıktı. Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç’ında yakından ilgilendiği özel öğrenciler, eserlerinin beğenilmesinin mutluluğunu yaşadı.

Düzce’de Özel öğrencilere eğitim ve rehabilitasyon veren Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde, TÜBİTAK 4006 bilim fuarı heyecanı yaşandı. Merkezde eğitim gören özel öğrenciler, fuar için rehber öğretmenler eşliğinde yaptıkları tasarım çalışmalarını sergiledi.

Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde gerçekleşen bilim fuarı, İstiklal Marşının okunması ile başladı. Okul müdürü Dilek Kar'ın açılış konuşmasını yapmasının ardından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarın açılışı Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Okul Müdürü Dilek Kar tarafından gerçekleştirildi. Danışman öğretmenlerin rehberliğinde, özel öğrencilerin hazırladıkları proje stantlarını ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç. öğretmen ve öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Kırbaç ayrıca başarılı çalışmalarından ötürü yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri de tebrik etti.

Okul Müdürü Dilek Kar’da fuar sonrası yaptığı konuşmada, “Yeşil Düzce Ailesi olarak, çocuklarımızın böylesine bir etkinlikte rol almaları, onların çaba göstererek bir ürün ortaya koymaları, bizler için tahmin edilemeyecek derecede kıymetlidir. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarımızı gerçekleştirmemizde emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize, bizi yalnız bırakmayıp kanatsız meleklerimizin dokunuşlarıyla anlam kazanan fuarımızı ziyaret eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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