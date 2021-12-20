Öğrenciler kan bağışında bulundu

– Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı Cahit Zarifoğlu Yurt Müdürlüğü’nde barınan öğrenciler kan bağışında bulunarak ‘Yardımsever olmak kanımızda var’ dedi.

Korona virüs salgını ve kış aylarında azalan Kızılay’a kan bağışları sebebi ile Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören erkek öğrenciler harekete geçti. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Cahit Zarifoğlu Erkek öğrenci yurdunda ikamet eden öğrenciler arkadaşları ile yaptığı görüşmeler sonrasında yurtta kan bağışı organizasyonu düzenledi. Yardımsever olmak kanımızda var sloganı ile harekete geçen öğrenciler Kızılay’a 165 ünite kan bağışında bulundu.

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