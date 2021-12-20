Düzce Belediyesi 400 personel ve 31 araç ile sahada olacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü önümüzdeki günlerde beklenen kar yağışı öncesinde belediyenin son hazırlıklarını tamamladığını kaydetti. Başkan Özlü, ekiplerin 24 saat esasına göre sahada olacağını açıkladı.

Düzce Belediyesi, çetin kış koşulları ve acil durumlarla mücadele için 400 personel 900 ton tuz, 6 pikap ve 25 iş makinası kar teyakkuzuna geçti. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediye olarak karla mücadele ekiplerini oluşturduklarını belirterek, bıçaklı tuzlama aracı, greyder, kepçe ve pikaptan oluşan 25 araçlık iş makinesi filosunun yanı sıra 400 personelin zorlu kış şartlarına hazır olduğunu kaydetti.

İl genelinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için hazırlıkların tamamlandığını açıklayan Başkan Özlü, “Kent genelinde özellikle buzlanmanın olabileceği bölgelerde sorun yaşamaması için hassasiyetle hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Gerek kaldırımlarımız gerekse yol güzergahlarına yönelik modernize edilmiş araçlarımız sürekli ring halinde çalışmalarını sürdürecek. Düzce Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kışa hazırız” dedi.

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