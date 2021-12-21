Kontrol için durdurulan araçta uyuşturucu çıktı

– Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler narkotik köpeği ile yaptıkları yol uygulamasında durdurulan araçtan bonzai ve kubar esrar ele geçirildi.

Düzce’nin Gümüşova ilçesi D100 karayolu üzerinde jandarma ekipleri uyuşturucu madde arama köpek unsurlarıyla birlikte yol emniyet ve kontrol uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada R.D. isimli şahsın kullandığı otomobil durduruldu. Sürücü ile birlikte 4 kişinin bulunduğu araçta narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine arama yapıldı. Yapılan aramada otomobilde 17 gram bonzai ve 2 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.

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