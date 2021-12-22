Eğitime kar engeli

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Düzce’nin Yığılca İlçesi’nde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Vali Cevdet Atay, eğitime kar nedeniyle ara verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Düzce’nin Yığılca ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Mevsimin ilk kar yağışı ilçede etkili olunca eğitime 1 gün ara verildi. Düzce Valisi Cevdet Atay’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 22.12.2021 Çarşamba günü Yığılca ilçemizde eğitime (1) bir gün süre ile ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Vali Atay açıklamasında ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelinde 1 gün idari izinli sayılacaklarını açıkladı.

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