Düzce Üniversitesi öğrenci topluluklarına eğitim verdi

Düzce Üniversitesi öğrenci topluluklarına Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Teknopark işbirliği ile takım çalışması, bütçe yönetimi, organizasyon ve etkinlik yönetimi sponsorluk ve kaynak yönetimi konularını içeren kulüp yönetimi eğitimi verildi.

Düzce Teknopark Girişimcilik ve Ticarileşme Koordinatörü Selçuk Cantürk tarafından Teknopark Kuluçka Merkezi’nde verilen eğitimde topluluk üyeleri, çeşitli görseller ile desteklenen sunumlarla bilgilendirildi. Ayrıca etkinliğe bağlı olarak, öğrenci toplulukları arasında ortak faaliyet iş birliklerinin artırılması da sağlanmış oldu.



İşbirliği öğrencilerin kariyer planlamalarına da yansıyor

Düzce Üniversitesi ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü arasındaki; eğitim, kültürel, sosyal ve sportif alanlarda iş birlikleri ile Gençlik Merkezi ve Genç Ofis tarafından verilen hizmetler hem öğrencilere ve öğrenci topluluklarına da katkı sağlıyor hem de öğrencilerin üniversite yaşam süreçleri ile kariyer gelişimine destek oluyor.

Düzce Üniversitesi ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü arasında imzalan protokol kapsamında açılan Genç Ofis, faaliyetlerini, Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Öğrenci Merkezi 2. katında sürdürüyor. Genç Ofis, Düzce Üniversitesi öğrencilerine çeşitli konularda yaşam becerileri kazandırılması, hayatın her alanına katılımlarını ve karar alma süreçlerinde yer almalarını destekliyor.

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