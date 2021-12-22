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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hafta sonu yapılacak ralli iptal edildi

İHA

Hafta sonu yapılacak ralli iptal edildi

– Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından hafta sonu Düzce’de yapılacak olan ‘Prusias Düzce Baja Rallisi’nin 4. Ayağı olumsuz hava koşulları sebebi ile iptal edildi.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından her yıl gerçekleştirilen OffRoad Baja Rallisi’nin dördüncü ayağı Düzce’de yapılacaktı. Prusias Düzce Baja Rallisi adı altında Kaynaşlı Motor Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan ralli olumsuz hava koşulları sebebi ile iptal edildi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, “Düzce Otomobil ve Offroad Kulübü tarafından 2426 Aralık 2021 tarihlerinde organize edilecek olan TOSFED Prusias Düzce Baja Kupası 4. ayağı, bölgede hafta sonu yoğun kar yağışı devam edeceği ve müdahalekurtarma operasyonu yürütecek olan kamu kuruluşlarından gelen olumsuz bilgiler neticesinde iptal edilmiştir. Buna göre kupa klasmanı için sürücülerin 3 yarıştan aldıkları en iyi sonuç esas alınacaktır” denildi.

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