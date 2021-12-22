Vali Atay’dan acil serviste denetim

– Düzce Valisi Cevdet Atay, Atatürk Devlet Hastanesi acil servisi ve ortopedi servisini ziyaret ederek hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Düzce’de çeşitli ziyaretler ile vatandaşlarla buluşan Vali Cevdet Atay, son olarak Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisini ziyaret etti. Burada hastalar ile bir araya gelen Vali Atay, hastaların durumları hakkında da bilgiler aldı. Hastane de tedavi olan hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Atay, özverili çalışmalarından dolayı sağlık personellerine de teşekkürlerini iletti. Atay ziyaret sırasında çocuklara da bebek ve araba hediye etti.

Son olarak ise Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Atay'a hastanenin genel durumu ile ilgili bilgiler verdi.

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