Düzce'de 32 köy yolu kardan kapalı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki 32 köyün yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla etkili oldu. Yüksek kesimlerdeki 40 köyün yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı. 8 köy yolu yeniden açılırken, 32 köy yolu için çalışmalar sürüyor.

DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-12-22 10:37:28



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