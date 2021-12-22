Düzce'nin kar manzarası mest etti Karla kaplanan Düzce havadan da görüntülendi

– Düzce'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında şehir beyaza büründü. Mest eden kar manzarası drone ile havadan da görüntülendi.

Düzce, gece saatlerinde başlayan kar yağışının etkisinde kaldı. Yığılca ilçesinde okullar 1 gün süre ile tatil edilirken, ilçede kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ise idari izinli sayıldı. Ayrıca kar yağışı nedeniyle Düzce’nin Karadeniz illeriyle bağlantısını sağlayan D655 Karayolunda da ulaşımda sorun yaşanmaması için karayolları ekipleri teyakkuza geçti. Ekipler D655 Karayolu üzerinde tuzlama ve yol açma araçlarıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini artırırken, güzergah boyunca da kontrollerini artırdı. Mest eden kar manzarası ise drone ile havadan da görüntülendi.

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