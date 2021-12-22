Jandarma ekipleri ve öğrenciler sokak hayvanları için seferber oldu

Düzce'de jandarma ekipleri ve ilkokul öğrencileri, soğuk havalarda yiyecek ve barınma yeri bulmakta zorlanan hayvanlar için yuva ve mama bıraktı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Koruma Timi, merkeze bağlı Beyköy beldesinde bulunan Beyköy Ortaokulu ve Çalıcuma İlkokulu'nu ziyaret etti. Hayvan hakları konusunda öğrencilere bilgilendirmelerde bulunan ekipler, aynı zamanda hayvanlar için yapılabilecek çalışmaları anlattı. Ekipler ayrıca Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte sokak hayvanlarının beslenmesi için mama ve sokak kedilerine yuva dağıttı.

Öğrenciler ise jandarma ekipleri ile birlikte sokak hayvanları için çalışmanın mutluluğunu yaşadı.

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