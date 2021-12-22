E-ticareti konu alan Tayyare Limanı Dergisi yayınlandı

Tayyare Limanı Dergisi ‘Adı ETicaret. Bu Bildiğin Ticaret!’ başlığı altında e ticareti konu aldığı 9’uncu sayısını tayyarelimani.com’da yayınladı.

İki aylık e ticaret ağırlıklı yılın son sayısı ile okuyucularının karşısına çıkan Tayyare Limanı’nda e ticaretin öncü isimlerine yer veriliyor. Dergide; Sloganı “E Ticaret Eşittir IdeaSoft” olan IdeaSoft’un CEO’su Seyhun Özkara eticareti kendi hayatından kesitlerle anlatıyor. Takıştır markası kurucusu Celal Uzunoğlu ve Bebegen markası kurucusu Ömer Gürler ise başarılı bir markanın gerekliliklerine eticaret üzerinden yer veriyor. Derginin devamında Serbay Dijital Reklam Ajans yöneticisi Özkan Gözütok “Adı E Ticaret, Bu Bildiğin Ticaret” yazısı ile eticaretin her geçen gün kolaylaştığını ve öneminin arttığını anlatıyor. Dünya’da ETicaret ve Türkiye’de E Ticaret bölümünde ise e ticarete yönelik güncel gelişmeler aktarılıyor. Pandemi sürecinde kadınların tüketim eğilimlerine yönelik bir araştırma yapan Nazan Taşlı, pandemi sürecinde eticaretin öne çıkmasına vurgu yapıyor. Doğanın Sesi Türkiye köşesinde ise Eray Şen, arıların dünyamız için öneminden bahsediyor. Alican Kılıçoğlu ile Nisa Aydın röportajı yer alıyor.

Dijital ve ücretsiz olarak indirilebilen Tayyare Limanı Dergisi yeni sayısı ve birçok içeriğiyle tayyarelimani.com’da okuyucularını bekliyor.

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