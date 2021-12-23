Gönüllü olarak kodlama eğitimi vermeye başladı

– Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gönüllüsü Erdem Ceylan, ortaokul ve lise öğrencilerine kodlama eğitimi vermeye başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, çeşitli konularda ortaokul ve lise öğrencilerine eğitim verirken, gönüllü gençler de kodlama eğitimi için harekete geçti. Bu kapsamda Erdem Ceylan, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik kodlama eğitimleri vermeye başladı. Kodlama eğitimi almak isteyen gençlere çağrıda bulunan Ceylan, "Düzce Gençlik Merkezinde belirli saatlerde kodlama eğitimi veriyorum, tamamen ücretsiz. Teknoloji çağında yaşıyoruz ve öğrenmek isteyen herkesi bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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