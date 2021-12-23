Düzce Üniversitesi'nde üretildi, Dünya'ya açılıyor Arı Mucizesi Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Avcı: "Dünya pazarına da yaptığımız atılımlarla 2022 yılında hızlı ve güçlü bir giriş yapmayı hedefliyoruz"

– Düzce Üniversitesi kampüsünde üretimini gerçekleştirilen Arı Mucizesi hızla büyümeye devam ediyor. Türkiye eczane pazarında büyüme sağlayan Arı Mucizesi, 2022 yılında da Dünya'ya açılacak.

Düzce Üniversitesi'nde üretimi yapılarak Türkiye'nin dört bir yanına yayılan Arı Mucizesi ürünleri, yurt dışında da talep görmeye başladı. Arı Mucizesi Akademi ekibi ile Düzce Üniversitesindeki akademisyenler, uzun yıllardır ArGe'sini yaptıkları doğal ürünlerin ortaya koydukları patentli üretim teknolojisi ve yüksek biyoyararlanım sayesinde yoğun talep gördüklerini ifade etti.



"Avrupa, Amerika ve Asya pazarları ile görüşmelerimizi devam ettiriyoruz"

Türkiye’de ilk defa bir üniversitenin kampüsünde üretimi yapılan Arı Mucizesi ürünlerinin yurtdışı pazarında Avrupa, Amerika ve Asya’ya açılacağını belirten Arı Mucizesi Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Avcı, "Ürünlerimiz ile Türkiye’de tüm ulusal depolarla anlaşmalarımızı gerçekleştirdik ve 2 binin üzerinde eczanede ürünlerimiz satılıyor. Ulusal pazarda büyük bir hızla büyümeye devam ediyoruz. Solvent ve kimyasal kullanmadan, patentli inovatif çözüm ve yüksek üretim teknolojisi ile hammaddeden nihai ürüne kadar üretimini Düzce Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirdiğimiz propolis ürünlerinin çeşitliliği ile Arı Mucizesi olarak dikkat çektik. Şimdi şirketimizin yükselen satış grafiği ile birlikte ülke genelinde 22 olan mümessil sayımızı 2022 yılında 100’e çıkartıp, eczane sayımızı 10 bine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra Dünya pazarına da yaptığımız atılımlarla 2022 yılında hızlı ve güçlü bir giriş yapmayı hedefliyoruz. Büyümenin getirdiği ve bizim de öngördüğümüz üretim hamlemizle yeni pazarlara açılıyoruz. Avrupa, Amerika ve Asya pazarları ile görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Şu an için Irak ve Azerbaycan anlaşmalarımız tamamlandı. İlerleyen günlerde Almanya, İtalya, Amerika, Kanada gibi ülkelerle de görüşmelerimize başlayacağız, ülke olarak yoğun ihracat ilişkilerimizin olduğu Rusya ile de belli bir aşamaya geldik" ifadelerini kullandı.

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